4-й по счету Международный форум этноспорта пройдет в Баку в 2021 году.

Решение об этом было принято на проходящем в эти дни 3-м Форуме в Анталье, на котором участвует и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.

Участники Форума подписали заявление, направленное на более широкое распространение этноспорта в мире. Помимо президента Международной федерации этноспорта Билала Эрдогана, министра спорта Турции Мехмета Касапоглу и Азада Рагимова, свои подписи под документом поставили представители Кот д`Ивуара, Мали, Пакистана, Палестины, Сомали, Узбекистана, а также Якутии.

В своем выступлении Азад Рагимов, касаясь проведения следующего Форума в Баку, заявил, что у Азербайджана уже есть опыт организации ряда крупных спортивных соревнований и мероприятий. Он назвал важным решением подписание совместного документа, что откроет новые возможности для дальнейшего развития национальных видов спорта, привлечения большего количества стран и т.д.

Министр подчеркнул, что Азербайджан сыграл важную роль во включении такого вида спорта, как човган (поло) в представительский список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.