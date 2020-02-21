Международный спортивный форум в Баку фото
4-й по счету Международный форум этноспорта пройдет в Баку в 2021 году.
Решение об этом было принято на проходящем в эти дни 3-м Форуме в Анталье, на котором участвует и министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов.
Участники Форума подписали заявление, направленное на более широкое распространение этноспорта в мире. Помимо президента Международной федерации этноспорта Билала Эрдогана, министра спорта Турции Мехмета Касапоглу и Азада Рагимова, свои подписи под документом поставили представители Кот д`Ивуара, Мали, Пакистана, Палестины, Сомали, Узбекистана, а также Якутии.
В своем выступлении Азад Рагимов, касаясь проведения следующего Форума в Баку, заявил, что у Азербайджана уже есть опыт организации ряда крупных спортивных соревнований и мероприятий. Он назвал важным решением подписание совместного документа, что откроет новые возможности для дальнейшего развития национальных видов спорта, привлечения большего количества стран и т.д.
Министр подчеркнул, что Азербайджан сыграл важную роль во включении такого вида спорта, как човган (поло) в представительский список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
Первые два Форума прошли в Анталье и Алматы. В этом году в Анталью съехались представители 49 стран.
Азербайджан уделяет большое внимание национальным видам спорта. В 2017 году в программу Исламиады в Баку был включен такой вид спорта, как зорхана. В том же году в столице прошел этап чемпионата Европы по пенджак-силату. В 2018 году Баку принял чемпионат Европы по мас-рестлингу, а в прошлом году тут прошел этап Кубка мира по этому виду спорта.
Азербайджанские спортсмены приняли участие во Всемирных играх кочевников, которые прошли в Кыргызстане. Как сообщила haqqin.az глава пресс-службы Минспорта Самая Мамедова, в этом году наша команда выступила на чемпионате мира по зорхане и борьбе пехлеванов в Иране. А в сентябре этого года в Баку состоится чемпионат Европы по човгану (поло).
Помимо этого, по всем вышеуказанным видам спорта и другим национальным дисциплинам ежегодно проводятся чемпионаты страны.