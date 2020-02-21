Премьер-лига: «Нефтчи» и «Кешля» приблизились к «Карабаху» ВИДЕО
Сегодня состоялись два матча 18-го тура азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Занимающий 2-е место «Нефтчи» победил в гостях у «Габалы» со счетом 2:0. Все было решено уже в первые 15 минут. На 8-й минуте отличился Антон Кривоцук, а на 14-й – Багали Дабо.
Третья команда нынешнего чемпионата «Кешля» разгромила в домашнем матче «Зиря» - 4:0. Два мяча забил узбекский футболист Шахрух Гадоев (20-я и 71-я минуты), по голу на счету Вусала Искендерли (45-я минута) и Пярвиза Азадова (89-я).
Завтра состоятся оставшиеся два матча 18-го тура: «Сабах» - «Сабаил» (16:00), «Карабах» - «Сумгаит» (18:00).
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 38 очков (17 матчей)
2. «Нефтчи» - 33 (18)
3. «Кешля» - 29 (18)
4. «Сумгаит» - 22 (17)
5. «Зиря» - 20 (18)
6. «Сабах» - 19 (17)
7. «Сабаил» - 18 (17)
8. «Габала» - 13 (18).