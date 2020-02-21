Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева произведена в дамы Большого креста ордена Пия IX, одного из высших папских рыцарских орденов. Как сообщили в субботу ТАСС в службе печати Святого престола, награждение состоялось после аудиенции у Папы Римского Франциска.

"По завершении встреч в Госсекретариате Ватикана госсекретарь кардинал Пьетро Паролин вручил супруге президента Азербайджана Большой крест ордена Пия IX. Наградой была отмечена ее деятельность и вклад в продвижение культуры, в том числе при взаимодействии с институтами Святого престола", - сообщили ТАСС.

Алиева среди прочего возглавляет Фонд Гейдара Алиева, который активно занимается гуманитарной и культурной деятельностью. В частности, при участии фонда проводились восстановительные работы в римских катакомбах, захоронениях христиан первых веков.