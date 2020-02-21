Турция определилась с дорожной картой по Идлибу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после его телефонных переговоров с лидерами России, Германии и Франции Анкара определилась с планом действий по сирийскому Идлибу. Его цитирует агентство Anadolu.

Накануне Эрдоган провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, а в четверг - с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

"После переговоров с Путиным, Макроном и Меркель по итогам всесторонней оценки ситуации была определена дорожная карта действий по Идлибу", - заявил Эрдоган, выступая в Измире.

По его словам, действия Турции в Сирии – не авантюра, а требование национальных интересов страны. Если Турция сегодня откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в восточном Средиземноморье, то уже завтра должна будет пожинать тяжелые плоды своих ошибок, добавил турецкий лидер.