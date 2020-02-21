Эрдоган анонсировал саммит по Идлибу с участием Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил, что намерен встретиться в Стамбуле 5 марта с президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы обсудить ситуацию в сирийском Идлибе.

Накануне Эрдоган заявил, что лидеры Франции и ФРГ предложили его российскому коллеге Владимиру Путину провести четырехсторонний саммит по Сирии 5 марта в Стамбуле.

"Я провёл телефонные переговоры с Путиным, Макроном и Меркель по Идлибу. Встретимся вместе 5 марта в Стамбуле и снова обсудим эту тему", - сказал Эрдоган, выступая в провинции Измир. Трансляцию вел телеканал NTV.