Фархад Мамедов, отдел информации 21:43

Спецназовцы СГБ 20 февраля появились в еще одном административном здании исполнительной власти. Общественность уже оповещена о том, что сотрудники СГБ провели спецоперацию в ИВ Нефтчалинского района, где глава района и его сообщники были задержаны за то, что превратили в источник бессовестного обогащения социальную программу привлечения к оплачиваемым общественным работам, инициированной главой государства в качестве поддержки малоимущих, а также за коррупцию, взяточничество и другие преступные действия, за что ранее также были задержаны главы ИВ Евлаха и Акстафы.

Такие жесткие шаги в отношении чиновников, использующих должностные полномочия не для службы гражданам, а в целях личного обогащения, были ожидаемы. Потому что проводимые президентом Ильхамом Алиевым реформы охватывают и сферу управления и предусматривают очистку системы от таких элементов. Не случайно президент, в последнее время принимая новоназначенных глав исполнительной власти районов, четко указывает им, как нужно работать, и предупреждает о наказании в отношении тех, кто собьется с пути истинного. С этой точки зрения положительные примеры того, как меняются методы управления нового поколения глав ИВ не заставили себя долго ждать. На местах люди стали встречать руководителей, которые используют свою должность именно для служения гражданам. После того, как сменился глава Исполнительной власти высокогорного района Азербайджана – Гедабека, применяемый метод управления должен считаться таким примером. Потому что в районе в отношениях гражданина с чиновником и в усовершенствовании оказываемых людям услуг применены самые настоящие революционные новшества. Главу ИВ Гедабека Ибрагима Мустафаева можно отнести к новому поколению глав ИВ районов. Он был назначен на эту должность во время начала нового этапа политических, социальных и экономических реформ в Азербайджане – в августе 2018 года. После его назначения был впервые проведен «Национальный фестиваль Яйлаг», который послужил раскрытию стране и миру туристического потенциала Гедабека, и вызвал общественный резонанс. Об этом фестивале в прошлом году рассказал в своих репортажах haqqin.az. Однако новшества не ограничиваются лишь пропагандой местных и национальных обычаев и традиций. В Гедабеке началось внедрение инновативного метода управления и оказание услуг гражданам стало абсолютно прозрачным. Другими словам в Гедабеке применяется служба, основанная на модели Службы ASAN, что является инновативным подходом и первым таким опытом среди районов Азербайджана.

Так, в соответствии с требованиями «Положения о местных органах исполнительной власти» с 15 февраля 2019 года в административном здании Исполнительной власти Гедабекского района приступил к деятельности Центр оперативного обслуживания, который обеспечит удобный, прозрачный прием документов граждан без лишней траты времени. Целью нового Центра является оптимизация услуг и видов деятельности, оказание которых входит в компетенцию ИВ района, оперативное рассмотрение обращений граждан, обеспечение одновременного взаимодействия граждан со всеми структурными подразделениями ИВ, повышение качества обслуживания, и в конечном итоге повышение уровня удовлетворенности граждан госуслугами. Для обеспечения деятельности Центра оперативного обслуживания был построен новый корпус ИВ общей площадью 625 квадратных метров. При разработке плана строительства нового корпуса особое внимание было уделено его соответствию назначенной цели. В здании имеются девять специальных столов, серверное помещение, зона получения информации, большой монитор, мини-АТС и база Data Resurs, круглый стол для волонтеров, терминал для электронной очереди, аппарат Milli Ön для осуществления платежей, компьютеры. На мониторе указаны названия зон обслуживания, отделов, ответственных за эти зоны, образцы необходимых документов, время оформления документов, законодательная база. Глава Исполнительной власти Гедабекского района Ибрагим Мустафаев говорит, что идея создания Центра возникла из задач, поставленных президентом Ильхамом Алиевым, требующим оказывать услуги гражданам вовремя и оперативно, строить отношения гражданин-чиновник на высоком уровне, обеспечивать принцип прозрачности и, внимательно относясь к проблемам граждан, вовремя их решать. «Другим требованием президента было использовать в этом процессе не традиционные, а современные, инновативные методы. Перед всеми нами в качестве примера раскрывается деятельность глава государства в качестве руководителя. И если каждый чиновник станет применять методы главы государства, то сможет успешно служить гражданам», - говорит Ибрагим Мустафаев. Деятельность Центра оперативного обслуживания устранила на местах в Гедабеке почти превратившиеся в традиции проволочки, искусственные бюрократические препоны и коррупционные проявления. В то же время обращения граждан по различным вопросам в одно время и в едином пространстве обеспечило взаимодействие всех структур исполнительной власти. Статистика также свидетельствует о положительных результатах деятельности Центра. В 2019 году в Центр поступило 1200 обращений граждан: в сфере архитектуры и строительства – 537 обращений, в правовой сфере – 218 обращений, в экономической сфере – 319 обращений, в гуманитарной сфере – 56 обращений, в сфере местного территориального управления – 70 обращений. 1188 обращений, то есть 99%, нашли свое положительное решение. Оставшиеся 12 обращений не были решены из-за отсутствия соответствующих документов.

Ибрагим Мустафаев говорит, что жители района уже убедились в эффективности деятельности Центра оперативного обслуживания, проводимые мониторинги свидетельствуют о том, что никто не остался недовольным оказываемыми услугами. «До создания Центра любой житель района, в том числе и жители высокогорных сел, живущие очень далеко от районного центра, приезжая для того, чтобы попасть на прием в ИВ, должны были пройти соответствующие бюрократические этапы. То есть его обращение должно было пройти через несколько отделов ИВ, где это обращение должны были изучить, согласовать в различных отделах и до момента принятия решения проходило очень много времени, в результате чего житель должен был неоднократно приезжать в районный центр. А сейчас обратившийся в центр гражданин в течение одного дня, не теряя времени, может связаться со всеми отделами аппарат ИВ, его обращение моментально берется на контроль и он получает соответствующий ответ. Одним из вопросов, на который мы обращаем особое внимание, является обеспечение высокого уровня вежливости, культуры и терпимости в общении с населением», - говорит Ибрагим Мустафаев. Центр оперативного обслуживания предоставляет в общей сложности 41 услугу в соответствии с требованиями Гражданского кодекса, Семейного кодекса, Строительного и градостроительного кодекса, а также других законов Азербайджана и «Положения о местных органах исполнительной власти».

Речь идет о 16 услугах в областях архитектуры и строительства, семь - по социально-экономическим вопросам, 10 - по правовым вопросам и восемь - по представительствам и муниципалитетам по административным территориальным округам. Услуги гражданам оказывают 7 сотрудников, по одному ответственному сотруднику с каждого отдела аппарата главы Исполнительной власти. Готовые документы гражданам выдаются на 15-25 дней раньше срока, предусмотренного законодательством. Если по законодательству документ должен быть предоставлен гражданину за 30 дней, то этот срок может быть сокращен вплоть до трех дней. На большом мониторе, установленном в Центре, размещена информация о названиях услуг, ответственных отделах, примеры требуемых документов, сроки их исполнения, а также законодательная база. Для оперативного решения проблем граждан создана горячая линия «164». Устные обращения граждан немедленно изучаются, им предоставляется необходимая помощь. В Центре созданы условия для комфортного передвижения лиц со слабым зрением. Войдя в здание, они передвигаются по специальной желтой полосе и могут ожидать своей очереди в пункте ожидания. Центр оперативного обслуживания беспрерывно оказывает услуги гражданам по рабочим дням недели с 09:00 до 18:00. Каждый сотрудник имеет при себе специальный телефон, а благодаря созданной серверной комнате весь Центр оснащен высокоскоростным интернетом. Правила пользования услугами в Центре также довольно просты и опираются на подход, примененный в Службе ASAN. В частности, там установлен специальный обслуживающий терминал, который автоматически определяет очередь. Когда до гражданина доходит очередь, то его приглашают за соответствующий обслуживающий стол, где проверяют и принимают документы. Сотрудник Центра определяет срок подготовки документа, ставит дату приема и свою подпись на собранных документах и передает на стол по приему и выдаче документов. Если для выдачи документа требуется оплата госпошлины, то гражданину выдается специальный код, посредством которого можно провести оплату в аппарате Milli Ön. Стоит также отметить, что все оказываемые услуги регистрируются на видеосъемке, а статистика оказанных в течение дня услуг автоматически регистрируется на сервере. Центр Оперативного Обслуживания также признает волонтерство как самый удачный формат совместной деятельности общества и государства. В последние годы в Азербайджане широко распространилось движение волонтерства, а 2020 год президентом И.Алиевым объявлен «Годом волонтеров».