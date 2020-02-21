Властям Ливии нужна база США для сдерживания России

Министр внутренних дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага рассчитывает на то, что США создадут в его стране военную базу для сдерживания роста влияния России в Африке. Соответствующую позицию он изложил в опубликованном в субботу интервью агентству деловых новостей Bloomberg.

"Ливия играет важную роль в Средиземноморье: страна располагает нефтью, побережьем протяженностью 1,9 тыс. км и портами, что дает России основания считать ее воротами в Африку", - озвучил свою точку зрения министр. "Если США попросят базу на ливийской территории, то наше правительство не станет возражать, поскольку такая база будет предназначена для борьбы с терроризмом, организованной преступностью и для сдерживания дистанционного вмешательства других стран. Американская база приведет к стабильности", - полагает он.

Башага признал, что ПНС не до конца представляет себе, в чем будет состоять план перегруппировки американских войск, дислоцированных в ряде африканских государств. "Но мы надеемся, что эта перегруппировка сил коснется Ливии таким образом, чтобы не оставлять пространства, которым могла бы воспользоваться Россия", - сообщил он.

"Россияне в Ливии не только выступают за Хафтара", - утверждал глава МВД, имея в виду командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. "У них крупные стратегические планы в Ливии и Африке", - считает Башага.