Коронавирус в Италии: двое умерших и десятки зараженных

Италия вышла на первое место по числу заразившихся новым коронавирусом среди европейских стран. Как отметил в субботу в беседе с агентством ANSA член исполнительного комитета ВОЗ Вальтер Риччарди, это единственная европейская страна, где зарегистрированы летальные случаи.

По его словам, число так называемых вторичных случаев заражения людей, которые не бывали в зоне вспышки заболевания в Китае, достигает 50 человек. 34 случая подтверждены в северной области Ломбардия, 11 - в центральной Венето.

Два человека, которым был диагностирован коронавирус, умерли. Жертвы - 78-летний мужчина, который на протяжении 10 дней проходил в больнице под Падуей лечение от ОРЗ и умер от осложнений на фоне других проблем со здоровьем, и пожилая женщина, которая скончалась дома.

Ранее она обращалась в отделение скорой помощи в городе Кодоньо, где был госпитализирован 38-летний итальянец. Он мог заразиться от приятеля, вернувшегося из Китая, результаты первичных анализов которого не подтверждают наличие у него коронавируса. Среди заразившихся - около 10 медицинских работников.