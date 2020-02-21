Мамед Эфендиев, отдел экономики 22:55

В информационном центре Производственного объединения «Азеригаз» №104/185 раздается телефонный звонок: «Вас беспокоит житель Молочного совхоза в поселеке Бина Хазарского района. Я звоню уже в четвертый раз. Наш сосед использует природный газ незаконно – ворует его». Этим абонентом оказался законопослушный гражданин, в нормальном порядке пользующийся газом. И это только один из сотен зафиксированных здесь фактов.

- В данном случае нормального абонента беспокоило анормальное пользование газом его соседа, - говорит руководитель Отдела по связям с общественностью ПО «Азеригаз» Джейхун Сафаров. - Потому что в результате его действий сотни абонентов часто жалуются на то, что они не могут получать газ в соответствии с установленными режимами, иначе говоря, его давление оказывается значительно ниже нормы. Причем, многие не знают причины. Но в данном случае жалобщик в курсе сути проблемы. Он жаловался на соседа, который путем незаконного снижения давления газа добивался повышения артериального давления других, играя на нервах добросовестных абонентов. Такими историями в ПО «Азеригаз», как выяснилось из бесед и с другими сотрудниками, трудно кого-то удивить. И для борьбы с подобными методами здесь используют лишь один вариант – незаконную линию сразу отсекают от общей линии. Только вот так поступают один раз, другой, третий…неоднократно. А спустя буквально полчаса - стоит только отдалиться от данного участка - как газовый «вор-рецидивист» вновь берется за свое дело. В результате такой игры в прятки поверхности действующих газовых труб сплошь пестрят отверстиями. Особенно часто такие факты наблюдаются в поселках Маштага и Нардаран Сабунчинского района, Ходжасан – Бинагадинского района, Хокмали - Абшеронского района, Зых – Сураханского района, Бина – Хазарского района…

На этих территориях достаточно обратить внимание на стояки, поддерживающие проложенные перед домами газопроводы, чтобы понять, с какими трудностями приходится сталкиваться «Азеригаз». Дошло до того, что работники газового хозяйства вынуждены сами открывать отверстия в стояках, чтобы суметь разглядеть внутри темной трубы такой же темный резиновый шланг. Дело в том, что в большинстве случаев для незаконного подключения к газопроводу люди прокладывают под землей резиновые шланги, которые затем по внутренней части стояка (обычной трубы) подсоединяют к наспех приваренному к основной линии соску. Но самостоятельное подсоединение не может обеспечивать качества. Большие объемы газа просто улетучиваются в воздух через неплотности резиновых соединений. И это продолжается неделями, месяцами. А ведь это – потери не только «Азеригаз», но и государства в целом.

В течение прошедшего 2019 года только по фактам незаконного подключения составлено 42 839 актов «О нарушении правил использования природного газа». Подавляющее большинство таких нарушений - 42 520 относится к категории населения, и всего 319 нарушителей не относится к этой категории. В результате, по расчетам «Азеригаз», допущена потеря более 67,5 млн кубометров газа, из которых только около 6 млн кубометров относится к категории, не являющейся населением. В целом же газовому хозяйству нанесен ущерб на сумму около 1,2 млн манатов. И большая часть этого ущерба нанесена на территории города Баку и окрестностей столицы (в регионах страны по обеим категориям составлено всего 2199 актов). И особенно хочется отметить, что «Азеригаз» в этой борьбе одинок, причем, в истинном смысле этого слова. У его работников нет полномочий даже для входа в дворовые территории, осмотра квартир тех, кто незаконно потребляет газ. Но здесь хорошо знают, что некоторые таким образом покрывают не только свои потребности в «голубом топливе», но и распределяют ворованный газ соседям, обеспечивают топливом их теплицы. Наживаются ли при этом владельцы подобных «мини газораспределительных сетей» пока не ясно, да и не входит это в полномочия «Азеригаз». Однако если такая тенденция сохранится, то эти мини сети грозят превратиться в настоящие неконтролируемые территориальные газовые хабы с вытекающими отсюда всеми негативными последствиями. А обращение с газом требует к тому же и особой техники безопасности.