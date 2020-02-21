Азербайджанские гимнастки завоевали 13 медалей в Израиле и Румынии ФОТО; ОБНОВЛЕНО
В Израиле, в местечке Кирьят-Бялик, прошел международный турнир по художественной гимнастике, в котором приняли участие юные азербайджанские спортсменки.
Наши гимнастки завоевали 10 медалей. Среди «художниц» 2007 года рождения Фахрия Алиева завоевала три награды: серебро в упражнении с булавами, а также две бронзы - с мячом и в многоборье.
В более младших возрастных категориях отличились Айсель Рзаева (2012 г.р.), ставшая 1-й со скакалкой и в многоборье. В активе Нилуфер Оруджлу (2010 г.р.) золото и серебро, у Лейлы Бабаевой (2009 г.р.), Нурай Ахмедзаде (2009 г.р.) и Рены Фаталиевой (2008 г.р.) – по бронзе.
Тем временем, в Румынии прошел турнир, на котором отличилась другая наша юная гимнастка – Говхяр Ибрагимова. Спортсменка 2009 года завоевала три золотые награды, оставив позади соперниц в упражнениях с булавами, обручем и в многоборье. Здесь выступали 43 гимнастки. Марьям Алиева стала 6-й.