Евросоюз против строительства еврейских поселений в Палестине

Европейский союз призвал Израиль пересмотреть планы по строительству поселений на палестинских территориях, которые, по мнению ЕС, наносят ущерб ближневосточному урегулированию, говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля, передает РИА Новости.

"Подобные шаги могут нанести большой урон урегулированию на основе сосуществования двух государств", - говорится в опубликованном в субботу документе.

В минувший четверг израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил, что в районе Хар-Хома в Восточном Иерусалиме Израиль намерен построить 2,2 тысячи дополнительных единиц жилья и еще около 4 тысяч единиц жилья в квартале Гиват Матос.