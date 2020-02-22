Время от времени пресса сообщает об угрозах из космоса, которые в виде астероидов приближаются к Земле. Это вызывает опасения не только у исследователей, но и простых обывателей. Такие страхи небезосновательны. Ученые, поддерживаемые американским космическим агентством NASA, разрабатывают план по минимализации риска потенциальной катастрофы, связанной с пролетом около Земли громадных астероидов. Среди таковых отмечен объект под номером 99943 Апофиз, который называют еще «убийца планет».

Его открыли еще в 2004 году ученые из аризонской обсерватории в США Рой Такер, Дэвид Толен и Фабрицио Бернарди в рамках программы поиска планетоидов. Спустя полгода его же во второй раз заметил и австралийский астроном Гордон Гаррадда. Из их наблюдений и расчетов следует, что планетоид Апофиз принадлежит к группе астероидов «Афина», орбиты вращения которой приближаются к земной. Эта группа обегает Солнце в течение 323 дней и ее объекты дважды сближаются с земной орбитой в течение одного оборота.

В результате возмущения орбиты Апофиза во время сближения с Землей 13 апреля 2029 года он перейдет из группы «Афина» в группу «Аполлон».

По расчетам NASA, это значит, что он приблизится к Земле на расстояние 31 000 километров, развив скорость в 101 тысячу 826 километров в час. Установлено, что этот объект имеет радиус 185 метров и весит почти 27 миллиардов килограммов.

Первоначальный доклад американского агентства в декабре 2004 года содержал прогноз вероятности угрозы столкновения с нашей планетой, как 1:300. Несколькими днями позже в результате 176 новых наблюдений такая вероятность катастрофы была увеличена учеными до 1:37.

Однако NASA сегодня публикует успокаивающие данные: астероид «убийца планет» пролетит рядом с Землей, как в 2029-м, так и в 2036 году, без инцидентов.

И все же, как говорится, береженого Бог бережет. Потому некоторые ученые уже разрабатывают планы для минимизации риска катастрофы.

Кинетический импульс, который был послан в сторону астероида, позволил осуществить необходимые расчеты. Не исключено, что благодаря им удастся «выстрелить» в сторону Апофиза двух, так называемых «разведчиков», один из которых должен будет столкнуть объект с орбиты опасного курса.

И тогда человечество сможет облегченно вздохнуть. До следующего тревожного наблюдения.