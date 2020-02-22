Юлия Вишнякова, специально для haqqin.az 02:39

Европейский центр права и правосудия (European Centre for Law and Justice, ECLJ) подготовил доклад под заглавием «НПО и судьи ЕСПЧ 2009-2019» (NGOs and the Judges of the ECHR 2009 – 2019). Доклад подготовлен директором ЕЦПП, доктором философии Грегором Пуппинком, который также принимает участие в работе Комитета экспертов по реформе Европейского суда по правам человека, и научным сотрудником Центра Дельфиной Луазо.

Отметим, что Европейский центр права и правосудия (ЕЦПП) является международной неправительственной организацией, занимающейся поощрением и защитой прав человека в Европе и во всем мире. Центр имеет специальный консультативный статус при ООН/ЭКОСОС с 2007 года. ЕЦПП занимается правовыми, законодательными и культурными вопросами, внедряя эффективную стратегию защиты, образования и судебных разбирательств. Центр, в частности, выступает за защиту религиозных свобод и достоинства человека в Европейском суде по правам человека и других механизмов, предоставленных Организацией Объединенных Наций, Советом Европы, Европарламентом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другими международными организациями. В своем докладе, сотрудники ЕЦПП анализируют отношения между судьями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и неправительственными организациями (НПО), которые активно вовлечены в деятельность Суда, и возникающие в результате проблемы конфликта интересов. В докладе отмечается, что сам Европейский центр прав и правосудия уже более двадцати лет является одной из самых активных в Суде НПО.

Как отмечают авторы доклада, НПО оказывают все большее влияние на международные институты, особенно в рамках системы защиты прав человека. Доклад показывает, что по крайней мере 22 из 100 постоянных судей, которые работали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в период с 2009 по 2019 годы, являются бывшими должностными лицами или сотрудниками семи НПО, которые активно участвуют в деятельности Суда. Двенадцать судей связаны с сетью Фонда «Открытое общество» (OSF), семь – с сетью Хельсинкских комитетов, пять – с Международной комиссией юристов, три – с «Amnesty International», и по одному с «Human Rights Watch», «Interights» и центром A.I.R.E. Особо отмечается, что сеть «Открытое общество» Джорджа Сороса отличается количеством судей, связанных с ней (12), и тем, что она финансирует на разных уровнях шесть других организаций, указанных в этом докладе. 18 из этих 22 судей участвовали в делах, возбужденных или поддерживаемых организацией, с которой они были связаны. В докладе также отмечается, что данный феномен не ограничивается лишь членами Суда. Например, комиссар Совета Европы по правам человека с 2012 по 2018 год Нил Муйжниекс до 2012 года был также директором программ латвийского фонда «Открытое общество». В 2009 году он говорил, что фонд «Открытое общество» хочет создать нового человека – «homo sorosensus» [имея в виду Сороса] – человека открытого общества, в отличие от «homo sovieticus». В рамках своей официальной деятельности он осудил несколько инициатив венгерского правительства, в частности так называемый «анти-соросовский» законопроект.

Относительно ЕСПЧ, в докладе указывается, что с 2009 года было, по крайней мере, 185 дел, в которых по крайней мере одна из этих семи НПО официально участвовала в разбирательстве. Из них в 88 случаях судьи рассматривали дело, в которое была вовлечена НПО, с которой они были связаны. Например, по делу «Big Brother Watch против Соединенного Королевства», все еще находящемся на рассмотрении в Большой палате ЕСПЧ, 10 из 16 истцов являются НПО, финансируемыми фондом Сороса, как и 6 НПО, выступающих в качестве третьих сторон. Из 17 судей, заседавших в Большой палате, 6 связаны с заявителем и участвующими НПО. За тот же период было только 12 дел, по которым судья взял самоотвод, по-видимому, из-за связи с НПО, участвующей в деле. Доклад объясняет назначение в ЕСПЧ судей, имевших связи с НПО, тем, что в некоторых странах юристы, имеющие опыт работы в области прав человека и имеющие определенную независимость от правительства, могут быть в основном найдены лишь среди сотрудников НПО. Этот фактор усугубляется присутствием и влиянием определенных НПО в «малых» странах. Большинство судей, которые были наемными работниками или должностными лицами НПО, являются выходцами из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Латвии и Румынии. Например, в Албании, бедной и сильно коррумпированной стране, два из трех необходимых кандидатов на выборах в ЕСПЧ в 2018 году были руководителями Фонда «Открытое общество». Один из них и был избран. Фонд «Открытое общество» с 1992 года инвестировал в эту страну более 131 миллиона долларов. Аналогичным образом, последние два судьи, избранные от Латвии, являлись сотрудниками Рижской юридической школы, основанной Латвийским фондом Сороса, который инвестировал более 90 миллионов долларов в эту страну в период между 1992 и 2014 годами. Два последних болгарских судьи также были сотрудниками НПО, поддерживаемых фондом Сороса. В таких небольших странах фонд «Открытое общество» и его филиалы стали главным прибежищем всех, кто занимается социальными вопросами и вопросами СМИ. Фонд и его филиалы являются крупными работодателями и спонсорами. В настоящее время фонд Сороса тратит более 90 миллионов евро в год в Европе, в основном в Восточной Европе и на Балканах.

Высокая доля судей, связанных с НПО, также является следствием того факта, что правительства могут представлять в качестве кандидатов в Суд юристов, не имеющих судебного опыта. Таким образом, 51 из 100 судей в Суде за последние десять лет не являются профессиональными судьями. Авторы доклада добавляют, что среди 22 судей, имеющих связи с упомянутыми НПО, 14 не являются профессиональными судьями. В докладе также говорится, что Фонд «Открытое общество» зарекомендовал себя как самая влиятельная организация в этой области. Благодаря своей политике создания и финансирования других организаций, он стал вершиной целой сети НПО. Цели и действия Фонда вызывают столько же энтузиазма, сколько беспокойства и вопросов. В дополнение к своим геополитическим действиям Фонд поощряет и финансирует инициативы в пользу, например, свободы выражения мнения, образования народа рома (цыган), а также либерализации политики по отношению к наркотикам, проституции, абортам, ЛГБТ сообществу и правам беженцев и меньшинств. В рамках сети фонда Сороса правовая инициатива «Открытое общество» специализируется на стратегических судебных процессах. Эта организация, как и некоторые другие, может действовать одновременно во всех международных органах, в которых разрабатывается та или иная правовая норма, и, таким образом, может реализовывать глобальные стратегии для утверждения новых международных стандартов. При всем этом, авторы доклада отмечают, что в отсутствие правил, обеспечивающих должный уровень прозрачности, крайне затруднительно точно раскрывать все случаи, когда НПО участвуют в работе Суда, в частности, когда они представляют истцов. Судебные документы, такие как резюме дел и решения, опубликованные Судом, позволяют идентифицировать лишь некоторые из них. Например, база данных Суда (Hudoc) показывает, что Хельсинкский фонд по правам человека в Польше 9 раз выступал в качестве представителя истцов по делам, рассмотренным и опубликованным в период между 2009 и 2019 годами. Однако, согласно отчетам о деятельности этой организации, известно, что она подала 16 заявлений только в 2017 году. Организация также утверждает, что защищала 32 дела в ЕСПЧ в течение того же года. Цифры за 2018 год такие же. Таким образом, из четырех дел, упомянутых в отчетах о деятельности Хельсинкского фонда по правам человека, представленных в период с июня 2017 года по ноябрь 2018 года, только одно из них отмечено в базе данных ЕСПЧ, как связанное с этим фондом. В докладе также приводится странное дело «Pussy Riot». Защитником истцов был руководитель правовой инициативы «Открытое общество», болгарский адвокат Йонко Грозев, который также представлял в Европейском суде интересы журналиста Олега Кашина и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. В 2015 году он был избран судьей в тот же суд.