Европейский центр права и правосудия (European Centre for Law and Justice, ECLJ) подготовил доклад под заглавием «НПО и судьи ЕСПЧ 2009-2019» (NGOs and the Judges of the ECHR 2009 – 2019). Доклад подготовлен директором ЕЦПП, доктором философии Грегором Пуппинком, который также принимает участие в работе Комитета экспертов по реформе Европейского суда по правам человека, и научным сотрудником Центра Дельфиной Луазо.