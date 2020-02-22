Евросуд в кармане Сороса громкий доклад Европейского центра правосудия
Европейский центр права и правосудия (European Centre for Law and Justice, ECLJ) подготовил доклад под заглавием «НПО и судьи ЕСПЧ 2009-2019» (NGOs and the Judges of the ECHR 2009 – 2019). Доклад подготовлен директором ЕЦПП, доктором философии Грегором Пуппинком, который также принимает участие в работе Комитета экспертов по реформе Европейского суда по правам человека, и научным сотрудником Центра Дельфиной Луазо.
Отметим, что Европейский центр права и правосудия (ЕЦПП) является международной неправительственной организацией, занимающейся поощрением и защитой прав человека в Европе и во всем мире. Центр имеет специальный консультативный статус при ООН/ЭКОСОС с 2007 года.
ЕЦПП занимается правовыми, законодательными и культурными вопросами, внедряя эффективную стратегию защиты, образования и судебных разбирательств. Центр, в частности, выступает за защиту религиозных свобод и достоинства человека в Европейском суде по правам человека и других механизмов, предоставленных Организацией Объединенных Наций, Советом Европы, Европарламентом, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другими международными организациями.
В своем докладе, сотрудники ЕЦПП анализируют отношения между судьями Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и неправительственными организациями (НПО), которые активно вовлечены в деятельность Суда, и возникающие в результате проблемы конфликта интересов.
В докладе отмечается, что сам Европейский центр прав и правосудия уже более двадцати лет является одной из самых активных в Суде НПО.
Как отмечают авторы доклада, НПО оказывают все большее влияние на международные институты, особенно в рамках системы защиты прав человека. Доклад показывает, что по крайней мере 22 из 100 постоянных судей, которые работали в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) в период с 2009 по 2019 годы, являются бывшими должностными лицами или сотрудниками семи НПО, которые активно участвуют в деятельности Суда. Двенадцать судей связаны с сетью Фонда «Открытое общество» (OSF), семь – с сетью Хельсинкских комитетов, пять – с Международной комиссией юристов, три – с «Amnesty International», и по одному с «Human Rights Watch», «Interights» и центром A.I.R.E.
Особо отмечается, что сеть «Открытое общество» Джорджа Сороса отличается количеством судей, связанных с ней (12), и тем, что она финансирует на разных уровнях шесть других организаций, указанных в этом докладе. 18 из этих 22 судей участвовали в делах, возбужденных или поддерживаемых организацией, с которой они были связаны.
В докладе также отмечается, что данный феномен не ограничивается лишь членами Суда. Например, комиссар Совета Европы по правам человека с 2012 по 2018 год Нил Муйжниекс до 2012 года был также директором программ латвийского фонда «Открытое общество». В 2009 году он говорил, что фонд «Открытое общество» хочет создать нового человека – «homo sorosensus» [имея в виду Сороса] – человека открытого общества, в отличие от «homo sovieticus». В рамках своей официальной деятельности он осудил несколько инициатив венгерского правительства, в частности так называемый «анти-соросовский» законопроект.
Относительно ЕСПЧ, в докладе указывается, что с 2009 года было, по крайней мере, 185 дел, в которых по крайней мере одна из этих семи НПО официально участвовала в разбирательстве. Из них в 88 случаях судьи рассматривали дело, в которое была вовлечена НПО, с которой они были связаны.
Например, по делу «Big Brother Watch против Соединенного Королевства», все еще находящемся на рассмотрении в Большой палате ЕСПЧ, 10 из 16 истцов являются НПО, финансируемыми фондом Сороса, как и 6 НПО, выступающих в качестве третьих сторон. Из 17 судей, заседавших в Большой палате, 6 связаны с заявителем и участвующими НПО.
За тот же период было только 12 дел, по которым судья взял самоотвод, по-видимому, из-за связи с НПО, участвующей в деле.
Доклад объясняет назначение в ЕСПЧ судей, имевших связи с НПО, тем, что в некоторых странах юристы, имеющие опыт работы в области прав человека и имеющие определенную независимость от правительства, могут быть в основном найдены лишь среди сотрудников НПО. Этот фактор усугубляется присутствием и влиянием определенных НПО в «малых» странах. Большинство судей, которые были наемными работниками или должностными лицами НПО, являются выходцами из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Венгрии, Латвии и Румынии. Например, в Албании, бедной и сильно коррумпированной стране, два из трех необходимых кандидатов на выборах в ЕСПЧ в 2018 году были руководителями Фонда «Открытое общество». Один из них и был избран. Фонд «Открытое общество» с 1992 года инвестировал в эту страну более 131 миллиона долларов. Аналогичным образом, последние два судьи, избранные от Латвии, являлись сотрудниками Рижской юридической школы, основанной Латвийским фондом Сороса, который инвестировал более 90 миллионов долларов в эту страну в период между 1992 и 2014 годами. Два последних болгарских судьи также были сотрудниками НПО, поддерживаемых фондом Сороса. В таких небольших странах фонд «Открытое общество» и его филиалы стали главным прибежищем всех, кто занимается социальными вопросами и вопросами СМИ. Фонд и его филиалы являются крупными работодателями и спонсорами. В настоящее время фонд Сороса тратит более 90 миллионов евро в год в Европе, в основном в Восточной Европе и на Балканах.
Высокая доля судей, связанных с НПО, также является следствием того факта, что правительства могут представлять в качестве кандидатов в Суд юристов, не имеющих судебного опыта. Таким образом, 51 из 100 судей в Суде за последние десять лет не являются профессиональными судьями. Авторы доклада добавляют, что среди 22 судей, имеющих связи с упомянутыми НПО, 14 не являются профессиональными судьями.
В докладе также говорится, что Фонд «Открытое общество» зарекомендовал себя как самая влиятельная организация в этой области. Благодаря своей политике создания и финансирования других организаций, он стал вершиной целой сети НПО. Цели и действия Фонда вызывают столько же энтузиазма, сколько беспокойства и вопросов. В дополнение к своим геополитическим действиям Фонд поощряет и финансирует инициативы в пользу, например, свободы выражения мнения, образования народа рома (цыган), а также либерализации политики по отношению к наркотикам, проституции, абортам, ЛГБТ сообществу и правам беженцев и меньшинств. В рамках сети фонда Сороса правовая инициатива «Открытое общество» специализируется на стратегических судебных процессах. Эта организация, как и некоторые другие, может действовать одновременно во всех международных органах, в которых разрабатывается та или иная правовая норма, и, таким образом, может реализовывать глобальные стратегии для утверждения новых международных стандартов.
При всем этом, авторы доклада отмечают, что в отсутствие правил, обеспечивающих должный уровень прозрачности, крайне затруднительно точно раскрывать все случаи, когда НПО участвуют в работе Суда, в частности, когда они представляют истцов. Судебные документы, такие как резюме дел и решения, опубликованные Судом, позволяют идентифицировать лишь некоторые из них.
Например, база данных Суда (Hudoc) показывает, что Хельсинкский фонд по правам человека в Польше 9 раз выступал в качестве представителя истцов по делам, рассмотренным и опубликованным в период между 2009 и 2019 годами. Однако, согласно отчетам о деятельности этой организации, известно, что она подала 16 заявлений только в 2017 году. Организация также утверждает, что защищала 32 дела в ЕСПЧ в течение того же года. Цифры за 2018 год такие же. Таким образом, из четырех дел, упомянутых в отчетах о деятельности Хельсинкского фонда по правам человека, представленных в период с июня 2017 года по ноябрь 2018 года, только одно из них отмечено в базе данных ЕСПЧ, как связанное с этим фондом.
В докладе также приводится странное дело «Pussy Riot». Защитником истцов был руководитель правовой инициативы «Открытое общество», болгарский адвокат Йонко Грозев, который также представлял в Европейском суде интересы журналиста Олега Кашина и осужденных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 2012 года. В 2015 году он был избран судьей в тот же суд.
В докладе отмечается, что тот же Йонко Грозев, будучи уже судьей ЕСПЧ, рассматривал дела, в которых стороной выступал фонд Сороса, в котором он когда-то работал. Подобные же примеры приводятся и в отношении других судей и НПО, в которых они работали до избрания в ЕСПЧ.
Раскрываемая в докладе ситуация ставит под сомнение независимость Суда и беспристрастность судей и противоречит правилам, которые сам ЕСПЧ устанавливает для государств в этой области. Важность данной проблемы, по мнению авторов доклада, трудно переоценить, так как полномочия Суда являются исключительными. Юрисдикция Суда распространяется на 47 государств. ЕСПЧ является для них последней инстанцией. Учитывая краткость Европейской конвенции по правам человека и протоколов к ней, судьи в Страсбурге обладают к тому же весьма широкими возможности по интерпретации имеющихся международно-правовых норм.
В докладе говорится, что необходимо исправить данную ситуацию. Для этого следует уделять больше внимания, в частности, выбору кандидатов на должности судей, избегая назначения активистов НПО. В этом докладе также предлагаются решения для обеспечения прозрачности интересов и связей между истцами, судьями и НПО, а также формализации процедур отзыва и отвода судей.
Авторы доклада отмечают, что во многих странах существуют правила, согласно которым, члены судебной системы обязаны просить об отводе, если выяснилось, что они связаны с какой-либо стороной, адвокатом, экспертом или каким-либо интересом в судебном разбирательстве, что может вызвать законное сомнение в их беспристрастности при рассмотрении спора. Применения подобного же правила в ЕСПЧ представляется также целесообразным.
Осознавая ценность системы защиты прав человека в Европе и необходимость ее сохранения, авторы доклада надеются, что этот доклад получит должную оценку в качестве позитивного вклада в надлежащее функционирование ЕСПЧ.