В Украине убили криминального авторитета из Азербайджана
В Запорожье убили криминального авторитета азербайджанского происхождения по прозвищу "Сарван".
Как передает Укринформ, мужчина 1968 года рождения, скончался в автомобиле скорой помощи вечером 22 февраля от ножевого ранения грудной клетки.
"Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия по установлению всех обстоятельств и причастных к совершению уголовного правонарушения", – сообщили в местной полиции.
По данным издания "Акцент", убитый причастен к наркобизнесу в Запорожье. Также он организовывал преступную группировку и тесно общался с "Григорой" – другим известным в Запорожье криминальным авторитетом.