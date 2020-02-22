В Ясамале автомобиль сбил пожилого мужчину
В Баку пешеход тяжело пострадал в результате ДТП. Как передает Report, инцидент произошел на территории Ясамальского района.
На улице Шарифзаде Тахир Мамедов Али оглу 1956 года рождения был сбит автомобилем, пытаясь перейти дорогу.
В результате пешеход получил тяжкие телесные повреждения. Он был доставлен в больницу в карете скорой помощи.
Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Из-за тяжелого состояния мужчину поместили в реанимацию.
По факту ведется расследование.