Выборы на фоне коронавируса наш комментарий
21 февраля в Иране прошли выборы в парламент страны. Время голосования на избирательных участках продлевалось на пять часов, но официальных данных о явке не опубликовано до сих пор.
Ситуация была исполнена драматизма. В 3 часа дня по местному времени глава иранского Центризбиркома Джамал Орфи сказал, что к этому времени проголосовало около 11 миллионов человек – чуть менее 20% от всех имеющих право голоса граждан страны. Некоторое время спустя последовало заявление о том, что работа всех 55 тысяч избирательных участков в стране будет продлена до 23 часов, а первые цифры по явке появятся уже к утру субботы. Но и этот срок был продлен на сутки, до утра воскресенья.
Что ж, посмотрим, но ясно, что именно явка является сейчас ключевым вопросом для Тегерана и, в принципе, уже понятно, что результата 2016 года, когда на выборах в Маджлис она составила 62%, в этот раз дотянуться не получится.
Вопрос в том – на сколько? На десяток процентов – не такая уж и проблема, в конце концов, в Иране парламентские выборы – это не выборы президента, на них слишком большой явки никогда и не было. Депутат Маджлиса – это фигура в провинции, на местном уровне, в столице страны и в раскладах местных политических элит не такая уж и величина, а потому и биться за лишнее кресло в парламенте смысла особого нет, такая вот иранская специфика. А вот если явка меньше в разы, скажем, 25-30 процентов, то это может сыграть впоследствии и достаточно негативную роль во внутренней ситуации в дальнейшем.
Впрочем, к рассказам о пустующих избирательных участках, которые заполонили вчера зарубежные СМИ и социальные сети, отнестись стоит с осторожностью. Действительно, таковые были, это истинная правда. Но – лишь в некоторых районах северного Тегерана, опорного района реформаторов, главной социальной базы нынешнего иранского президента Хасана Роухани и его окружения. А вот в том же Тегеране, в районе Нармак, где живет средний класс, на избирательных участках было весьма оживленно, даже с очередями.
Так что в реальности явка на нынешние выборы не имеет того сакрального значения, которое придают ей в Тегеране. До последнего дня в стане реформистов и либералов не утихали споры о том, стоит ли вообще идти на выборы или все же правильнее их будет бойкотировать. До последнего дня не утихали скандалы с недопуском к участию в избирательной кампании огромного количества кандидатов, в числе которых оказались даже 90 действующих депутатов нынешнего состава Маджлиса.
В результате, избиратель – в первую очередь из числа сторонников реформистов – оказался попросту дезориентирован, а потому поступил наиболее логичным способом: сказав «да идите вы все!» - остался дома, предпочтя провести выходной день с семьей и друзьями.
Опять же – семь тысяч кандидатов, из которых 666 (такое вот зловещее число) женщин, и большинство этих людей мало кому известны – также не способствовали высокой явке на выборы.
К этому часу есть насквозь неофициальные, сразу хотел бы это подчеркнуть, данные о том, что явка избирателей на нынешних выборах составила 40 процентов по всей стране и 30 процентов в Тегеране. Рискну высказать предположение, что эти цифры, с небольшой, на 5-7%, корректировкой в сторону увеличения и станут окончательными в докладе Национальной избирательной комиссии, которые появятся или к концу воскресенья, или в первой половине следующей недели.
Что ж, эти цифры откровенно провальными не назовешь – средненько так, но и ничего скандального и экстраординарного, все достаточно предсказуемо, в том числе – и успех «принципалистов», как, на мой взгляд, все же и следует называть иранских консерваторов.
Столь же предсказуемой оказалась и реакция на иранские выборы в США. Госсекретарь США Майк Помпео уже назвал их «фиктивными», а о самом процессе голосования отозвался как о «несвободном и несправедливым». Кстати, накануне этих выборов Вашингтон ввел новые санкции в отношении пяти высокопоставленных иранских чиновников, которые якобы препятствовали честности, прозрачности и свободе избирательного процесса в Иране. Авансом, так сказать.
Один из санкционированных, аятолла Ахмад Джаннати – вот 93 года человеку, а иной раз скажет, как отрежет – по этому поводу заявил, что теперь прямо и не знает, что ж ему делать. «Видимо, в Нью-Йорк-то я теперь не попаду и по Бродвею не погуляю», - ехидно заметил этот почтенный старец, являющийся председателем Совета стражей Конституции.
Словом, никаких особых неожиданностей нынешние парламентские выборы не принесли, если, разумеется, не считать того, что они проходили под знаком вездесущего коронавируса, а потому многие избиратели шли на голосование в масках.
Многие - но не все. Некоторые демонстративно прикладывали пальцы к подушечкам с краской – принятая в Иране старая процедура отмечать таким образом уже проголосовавших – демонстрируя таким образом, что коронаврус им нипочем. В день голосования министерство здравоохранения Исламской республики сообщило, что в религиозном центре страны, Куме, было выявлено 18 заболевших, четверо из которых – люди весьма пожилые – скончались.
Накануне данные были обновлены – количество заболевших увеличилось до 28 человек, а к четырем умершим добавился еще один. Что, безусловно, накаляет обстановку в Иране – но пока не до критических пределов. Хотя уже звучат голоса о том, что власти скрывают количество жертв. Как будет развиваться эта ситуация дальше – увидим, повода для паники нет, но часть иранцев думают иначе…