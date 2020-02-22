Во время землетрясения в Турции погибли дети обновлено
Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, передает ТАСС.
Сойлу сказал, что среди погибших трое детей и четверо взрослых. Еще пятеро пострадавших доставлены в больницу.
Землетрясение достигло магнитуды в 5,7 баллов. Толчки были зафиксированы в 8.52.
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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в пограничном районе между Ираном и Турцией. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным центра, толчки зафиксированы в 9.52. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп.
Уточняется, что информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.