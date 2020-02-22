Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что по меньшей мере семь человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, передает ТАСС.

Сойлу сказал, что среди погибших трое детей и четверо взрослых. Еще пятеро пострадавших доставлены в больницу.

Землетрясение достигло магнитуды в 5,7 баллов. Толчки были зафиксированы в 8.52.

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Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано в пограничном районе между Ираном и Турцией. Об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным центра, толчки зафиксированы в 9.52. Эпицентр располагался в 141 километре к западу от города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп.

Уточняется, что информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.