Грузин призвали не посещать Иран

Министерство иностранных дел Грузии призвало граждан воздержаться от посещения Ирана в связи со вспышкой смертельно опасного коронавируса.

Власти Ирана в субботу сообщили, что за последние сутки в стране выявлено 10 новых случаев заражения новым типом коронавируса, а общее число зараженных достигло 28. От этой инфекции в Иране уже скончались пять человек.

"Из-за распространения коронавируса просим вас воздержаться от путешествий в Иран. В случае необходимости граждане Грузии могут связаться с посольством Грузии в Тегеране по горячей линии", - говорится в заявлении на странице МИД Грузии Facebook.