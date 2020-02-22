Отдел информации 12:07

Как сообщалось ранее, 20 февраля СГБ провела спецоперацию в Нефтчалинском районе, которая завершилась арестом главы района Исмаила Велиева и ряда других чиновников. Среди арестованных был и главврач Центральной районной больницы Тельман Захидов. В своих показаниях он признался следователям, что ежемесячно передавал главе района 2 тысячи манатов. Пока еще не ясно, в каких еще преступлениях обвиняется Тельман Захидов, однако имя главврача местной больницы ранее не раз упоминалось в СМИ в коррупционных скандалах.

К примеру, одно из малотиражных изданий еще в прошлом году писало о том, что Тельман Захидов превратил местную больницу в личный источник обогащения, за счет чего приобрел крупные хлопковые плантации и животноводческие фермы, фактически превратившись в местного феодала. Местную центральную больницу в народе открыто называли частной клиникой доктора Захидова. В больнице не было ни одной бесплатной услуги. С каждого рожденного ребенка взымали оплату в 1600-2000 манатов. Если кто-то хотел устроиться уборщицей в больнице, то должен был заплатить 2000 манатов, медсестрой от 3 до 5 тысяч манатов в зависимости от того, есть диплом или нет. За счет бюджетных денег и собранных взяток Тельман Захидов создал большой бизнес по выращиванию хлопка. В хищении бюджетных средств ему помогал начальник финансового отдела Рашид Манафов, который также сколотил себе большое состояние. В частности, ему принадлежит большое количество недвижимости в районе и крупный торговый объект в центре Нефтчалы, который он оформил на своего родственника.