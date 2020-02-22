Хаменеи о попытках повлиять на выборы в Иране

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил зарубежные СМИ в попытке манипулировать населением на состоявшихся 21 февраля парламентских выборах, передает РИА «Новости».

По его словам, пропаганда началась два месяца назад и усиливалась с приближением выборов. В последние дни под предлогом вируса СМИ убеждали население не ходить на голосование.

Парламентские выборы в Иране состоялись 21 февраля. Идет борьба между реформистами, которые поддерживают президента Ирана Хасана Роухани и составляют большинство в парламенте, а также антиправительственными консерваторами. Официальных результатов еще нет, но СМИ пишут, что победили консерваторы.