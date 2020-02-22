Ученые узнали, как поддерживать мозг после 30 лет

Для людей старше 30 лет лучшим способом поддерживать когнитивные способности мозга является разнообразная деятельность. К такому выводу пришли американские ученые, пишет The Journals of Gerontology.

Специалисты уверены, что мозг постоянно должен испытывать нагрузку — только так можно остановить его старение. При этом речь не идет только о делах, связанных с готовкой, работой, едой, просмотром телевизора, чтением книг, спортом. Желательно все время изучать что-то новое, включая иностранные языки.

Свои доводы ученые подтвердили, проведя эксперимент с участием 732 человек в возрасте от 34 до 84 лет. Эту группу они изучали на протяжении 10 лет. Выяснилось, что многоплановая ежедневная активность позволяла испытуемым накапливать интеллектуальные и социальные навыки, а сложные задачи (иностранные языки, изучение новых предметов) положительно влияло на объем рабочей памяти, беглость речи, внимание, а также скорость обработки информации и рассуждения.