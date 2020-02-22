Главный инвестор в мире заявил о готовности к смерти

Основатель и глава инвестиционной компании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, которого называют главным инвестором в мире, рассказал партнерам, что компания готова к его смерти, пишет The New York Times.

О будущем Berkshire Hathaway Баффетт рассказал в ежегодном письме внешним инвесторам, в котором подвел итоги работы за 2019 год. По его словам, годовой рост прибыли на 1900 процентов не должен вводить в заблуждение, поскольку он связан с изменениями правил финансовой отчетности по американскому стандарту US GAAP.

Согласно им, предприятия обязаны включать в прибыль переоценку стоимости ценных бумаг, которыми владеют. Вместе с этим, традиционная операционная прибыль, формирующаяся из дивидендов и прироста капитала за счет продажи акций, в прошлом году немного снизилась — с 24,8 до 23,9 миллиарда долларов, отметил Баффетт.

Также инвестор отметил, что не собирается отходить от дел в ближайшее время, однако компания «на 100 процентов готова» к его возможной смерти — в августе Баффетту исполнится 90 лет.