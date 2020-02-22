В Баку будет без осадков

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Утром местами слабый туман, изморось.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, умеренный юго-западный ветер будет временами усиливаться в течение дня.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 5-7, днем 9-11 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-60%.

В районах завтра в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых северных и восточных районах ожидаются дожди, снег. Ночью и утром местами будет туман.

Юго-западный ветер местами временно усилится.

Ночью температура воздуха составит 4-8, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.