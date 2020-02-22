Мать Греты Тунберг рассказала о проблемном детстве дочери

Мать Греты Тунберг оперная певица Малена Эрнман рассказала в новой книге о детстве дочери, описав тяготы, с которыми пришлось столкнуться шведской эко-активистке до начала климатического движения, сообщает издание Guardian, которое приводит отрывки из книги "Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе".

В книге Эрнман описывает проблемы, с которыми девочка столкнулась в детстве: "Она постепенно исчезала, удаляясь в некую тьму. Она перестала играть на пианино. Перестала смеяться. Перестала говорить. И перестала есть".

В возрасте 11 лет Грета была "почти немой", а в день соглашалась съесть только крошечную горсть риса, авокадо и ньокки. Дело почти дошло до госпитализации, когда девочка потеряла десять килограмм веса за два месяца. Вернувшись в школу, Грета столкнулась с травлей. "Школа не проявила сочувствия. У них другое понимание ситуации. Это вина самой Греты, считает школа", — пишет Эрнман.

Позднее врачи диагностировали у Греты высокофункциональный аутизм, который Эрнман описывает как синдром Аспергера, и обсессивно-компульсивное расстройство (OCD).

Интерес к экологическим проблемам возник у Греты из-за показанного на одном из уроков в школе фильма о пластике в Тихом океане. Фильм, однако, не вызвал отклика у других детей.