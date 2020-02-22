В армии Хафтара рассказали о количестве погибших турецких солдат

В СМИ впервые появились точные данные о числе погибших в Ливии турецких военных, противостоящих Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара.

По данным Twitter телеканала Sky News Arabia, армия Турции потеряла в боях близ Триполи не менее 16 военных, в том числе высокопоставленных офицеров.

Кроме того, сообщается о гибели более чем сотни наемников, переброшенных Правительством национального согласия Ливии из Сирии.

«16 турецких военных и более 100 сирийских наемников погибли в боях в Триполи», — сообщает телеканал со ссылкой на источник в ЛНА.