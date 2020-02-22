В Индии разбился российский истребитель

Очередная авария истребителя МиГ-29К российского производства произошла в индийском штате Гоа.

Как сообщили индийские ВМС в Twitter, самолет потерпел крушение около 10:30 во время тренировочного полета.

Пилоту удалось выжить, так как он оперативно катапультировался. Он доставлен в больницу с неугрожающими жизни травмами.

Для выяснения причин ЧП проводится расследование. Отмечается, что в ноябре 2019 года такой же истребитель рухнул из-за попадания птицы в двигатель.