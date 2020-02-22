Азербайджанцев призвали быть осторожными в Иране

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана обратилось к гражданам страны в связи с распространением коронавируса в Иране.

“Принимая во внимание опасность распространения нового типа вируса (коронавирус 2019-nCoV) в нашем ближайшем регионе и ссылаясь на предупреждение, сделанное официальными властями Ирана, гражданам Азербайджана рекомендуется быть предельно осторожными и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения во время их визитов в эту страну”, - отмечается в сообщении МИД.

Внешнеполитическое ведомство предупреждает, что при возникновении каких-либо проблем рекомендуется, чтобы граждане Азербайджана обращались в посольство Азербайджана в Тегеране или в генеральное консульство в Тебризе.