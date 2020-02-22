Согласно материалам дела, преступление произошло 15 августа прошлого года в поселке Расулзаде в Баку. Адыль Гасанов пришел в дом бывшей тещи, чтобы взять свою двухлетнюю дочь на прогулку. Однако состоящая с ним в разводе Н.Мамедова отказалась давать ребенка. Бывшие супруги начали ругаться, обозленный А.Гасанов плеснул в лицо Н.Мамедовой хлорную кислоту. 28-летняя женщина была доставлена в больницу с тяжелыми повреждениями глаз и частичной потерей зрения.

И действительно, уголовное дело против А.Гасанова, возбужденное по статье 151 (Принуждение к действиям сексуального характера) было прекращено, и ему было предъявлено обвинение по статье 128 (Преднамеренное причинение легкого ущерба здоровью). 7 марта 2019 года решением Бинагадинского районного суда он был приговорен к 11 месяцам 22 дням лишения свободы. После этого отношения А.Гасанова с его бывшей женой окончательно испортились.

«Она не ограничивалась только этим. Постоянно писала на меня заявления в полицию, якобы я заставляю ее вести непристойный образ жизни. В конце концов добилась, что на меня завели уголовное дело. Однако следствием было установлено, что меня оклеветали, и дело было закрыто», - заявил обвиняемый.

На суде обвиняемый сообщил, что расстался с женой 3-4 года назад. Однако до последнего времени они продолжали конфликтовать, потому бывшая жена не позволяла ему видеться с дочерью.

Через два дня после инцидента А.Гасанов был задержан и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Ему были предъявлены обвинения по статье 126.2.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с особой жестокостью) УК Азербайджана.

За день до инцидента он по телефону сообщил Н.Мамедовой, что приедет повидать дочь и возьмет ее на прогулку. Бывшая жена согласилась, но на следующий день, когда А.Гасанов приехал из Губы в Баку, она наотрез отказалась отпустить с ним дочь.

«Я приехал вечером, зашел к ним в дом, но моя бывшая теща заявила, что ребенок не меня хочет видеть. А потом пришла жена и начала, как всегда, оскорблять меня. Не сдержавшись, я достал привезенную с собой бутылку с хлорной кислотой и плеснул ей в лицо», - сознался обвиняемый.

Потерпевшая Н.Мамедова, в свою очередь, заявила, что пока была замужем за Адылем Гасановым, у них часто происходили ссоры и скандалы. Поэтому она и официально развелась с ним еще в 2015 году. Однако под давлением матери она снова сошлась с Адылем и жила с ним в гражданском браке. В 2017 году у них родилась дочь.

По словам женщины, как-то Адыль предложил ей провести время с его коллегами по работе. К ним домой приехали мужчина и женщина, которых Адыль представил жене как своего коллегу и его жену.

«После того как мы поели и выпили, Адыль предложил мне вступить в интимную связь с этим мужчиной. Я была вынуждена согласиться. Сам Адыль в это время развлекался таким же образом с женщиной, которая якобы была женой его коллеги. Я потом долго не могла разговаривать с мужем. А через месяц он мне предложил вступить в интимную связь с другим мужчиной. На этот раз я решительно отказалась, и тогда Адыль жестоко избил меня. Он даже прижигал мне руки и ноги сигаретой. Улучив момент, с телефона матери я позвонила в полицию. Приехавшие сотрудники полиции отвезли его в 7-е отделение. Там я написала заявление об избиении и принуждении меня к действиям сексуального характера. По этим статьям на Адыля было возбуждено уголовное дело, но потом обвинение к принуждению к действиям сексуального характера с него почему-то сняли. С того времени я, взяв ребенка, переехала к своей матери, а Адыль вернулся к родителям в Губу», - заявила потерпевшая.

По ее словам, в день инцидента она не хотела скандалить с бывшим мужем.

«Адыль приехал к нам домой и хотел взять ребенка на прогулку. Отпускать с ним дочь я опасалась и предложила ему уйти. Тогда он что-то плеснул мне в лицо. От боли я упала, а он убежал. Мама отвела меня в ванную и промыла лицо, но боль не проходила. Меня отвезли в Клинический медицинский центр, а оттуда в глазную больницу. Только там я узнала, что Адыль плеснул мне в глаза хлорную кислоту», - сказала потерпевшая.

Суд назначил медицинскую экспертизу, чтобы проверить зрение потерпевшей. По этой причине очередное заседание суда отложено на неопределенное время.