Названы страны мира с самым быстрым интернетом — это Тайвань, Сингапур, Джерси (остров в проливе Ла-Манш), Швеция и Дания. Об этом говорится в отчете компании WebsiteToolTester.

Также в двадцатку вошли Япония, Люксембург, Нидерланды, Швейцария, Норвегия, Андорра, Испания, Бельгия, США, Латвия, Новая Зеландия, Эстония, Гонконг, Венгрия и Литва.

Россия заняла 53 место из 207, уступив Болгарии, Мадагаскару, Румынии, Макао и Барбадосу. Согласно отчету, чтобы скачать видео объемом пять гигабайт, в России для этого потребуется в среднем 45 минут 51 секунда. Для сравнения: в Тайване (победитель рейтинга) понадобится всего восемь минут и две секунды.