Италия ввела карантин в 12 городах

Власти Италии ввели карантин в 12 городах страны из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-2019, сообщает BBC.

Чрезвычайные меры безопасности вводятся в населенных пунктах провинций Ломбардия и Венето. Их жителям запрещено выезжать из городов и рекомендуется оставаться дома. Также туда невозможно попасть из других частей страны.

По последним данным, число заразившихся в Италии превысило 100 — это самое большое количество в Европе и за пределами Китая. 89 случаев зафиксировано в Ломбардии и Венето. Двое заболевших умерли, один полностью выздоровел.