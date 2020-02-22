Путин о действиях российских военных в Сирии

Президент России Владимир Путин заявил, что российские военные в Сирии уничтожили хорошо оснащенные террористические группировки и предотвратили на дальних рубежах крупные угрозы для России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня безопасность России в надежных руках, наши офицеры и солдаты настойчиво, последовательно, на новом уровне ведут боевую учебу», — сказал Путин, выступая на торжественном концерте по случаю Дня защитника Отечества.

Он добавил, что солдаты продемонстрировали свой высокий профессионализм и боеспособность в ходе операции в Сирии.

По его словам, они уничтожили крупные и хорошо оснащенные террористические группировки, предотвратили большие угрозы для России на дальних рубежах и помогли сирийцам сохранить суверенитет страны.