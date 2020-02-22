ЦИК рассмотрела жалобу по округу Забелина

На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) было рассмотрено обращение по поводу результатов голосования во Втором Хатаинском избирательном округе №34.

Как передает Report, об этом сообщил член ЦИК Рамиз Ибрагимов. По его словам, в обращении, с которым обратился кандидат Газанфар Бахышов Исамамед оглу, утверждается о нарушении избирательного процесса на всех избирательных пунктах данного округа.

Член ЦИК отметил, что жалоба была направлена по назначению в окружную избирательную комиссию. "В ходе проверок ЦИК указанные в жалобе факты не нашли своего подтверждения". Р.Ибрагимов предложил не обеспечивать жалобу.

Предложение было вынесено на голосование и принято. ЦИК сохранил в силе решение окружной избирательной комиссии. Отметим, что лидирующим кандидатом по данному округу является Михаил Забелин.