Венецианский карнавал отменен из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса в Италии приняты жесткие меры безопасности, число зараженных превысило 130 человек.

Изначально случаи заражения фиксировали только в Ломбардии, но позже вирус добрался и до Венето, — здесь госпитализированы уже 25 человек.

Глава региона Венето Лука Зайа сообщил, что в таких условиях проведение традиционного Венецианского карнавала 23—25 февраля не представляется возможным.

Отмечается, что только за последние сутки в регионе были зафиксированы восемь новых случаев заражения. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

«К сожалению, двое пожилых людей в возрасте 80 лет находятся в отделении интенсивной терапии, так что у нас первые случаи в Венеции», — сказал Дзайя.