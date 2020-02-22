В США впервые научились лечить герпес

Ученые из Гарвардской медицинской школы впервые разработали эффективную технологию для лечения герпеса, — ранее удавалось бороться лишь с его симптомами.

Как сообщает 24-й телеканала израильского телевидения, технология под названием CRISPR основана на использовании спящих копий вируса герпеса.

Ученые использовали человеческие фибробласты, зараженные герпесом, и сумели разрушить как активные вирусы, так и спящие копии, к которым не могут добраться обычные лекарства.

В дальнейшем медики планируют разработать способ доставки инструментов CRISPR в нейроны, где находится скрытый резерв вируса.