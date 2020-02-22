Грузия приостановила авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Грузия ограничивает авиасообщение с Ираном из-за распространения каронавируса в этой стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский МИД.

В заявлении МИД сказано, что самый высокий показатель распространения коронавируса после Китая зафиксирован в Иране. Отмечается, что иранские власти принимают меры для борьбы с данным заболеванием, а также осуществляет скрининг пассажиров, выезжающих из Ирана.

«Несмотря на указанное, исходя из сложившейся ситуации, правительство Грузии приняло решение ограничить перемещение физических лиц из Исламской республики Иран в Грузию и наоборот», — добавили в ведомстве.

Уточняется, что на данный момент пассажиры не смогут прилететь из Ирана в Грузию. При этом МИД отмечает, что авиакомпаниям будет предоставлена возможность забрать в Иран уже находящихся в Грузии туристов.

Так, открытой для перемещения останется сухопутная граница, однако будут введены строгие ограничения.