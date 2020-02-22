Ильхам Алиев выразил соболезнования Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
"Уважаемый господин президент. Дорогой брат. Глубоко опечален известием о человеческих жертвах и разрушениях в результате землетрясения, произошедшего сегодня в Ване.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмэт элясин!" - говорится в соболезновании главы государства.