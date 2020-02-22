Пашинян закрыл границу с Ираном

"Опираясь на статью 16 закона "О государственной границе", которая касается временного прекращения приграничного сообщения в случае распространения эпидемий, правительство примет внеочередное заочное решение о прекращении сообщения с Ираном на 2 недели", - отметил Пашинян.

Армения на две недели закроет сухопутную границу с Ираном и прекратит воздушное сообщение с этой страной из-за коронавируса, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Кроме того, утром 24 февраля состоится заседание комиссии по предотвращению распространения коронавируса. На нем будут намечены дальнейшие шаги, возможные сценарии и исходящие из этого мероприятия. Комиссия действует с 31 января.

"В любом случае считаю нужным подчеркнуть, что никаких оснований для паники нет. Такие действия опасны", - написал премьер.

Отметим, что самой первой страной, закрывшей границу с Ираном, стал Ирак. Сегодня также стало известно о том, что границу с исламской республикой закрыла Турция. Соседняя Грузия также приостановила авиасообщение с Ираном.