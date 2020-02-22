Премьер-лига: «Карабах» обыграл «Сумгаит» и уверенно лидирует ВИДЕО
Сегодня двумя матчами завершился 18-й тур азербайджанской футбольной Премьер-лиги.
Чемпион страны «Карабах» на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова победил со счетом 1:0 «Сумгаит». Единственный гол на 49-й минуте забил Махир Эмрели. Он был удален в самой концовке встречи, получив вторую желтую карточку.
В другом матче «Сабах» и «Сабаил» сыграли вничью 0:0.
Напомним, вчера «Нефтчи» обыграл «Габалу» - 2:0, а «Кешля» разгромила «Зиря» - 4:0.
Турнирное положение:
1. «Карабах» - 41 очко (18 матчей)
2. «Нефтчи» - 33 (18)
3. «Кешля» - 29 (18)
4. «Сумгаит» - 22 (18)
5. «Зиря» - 20 (18)
6. «Сабах» - 20 (18)
7. «Сабаил» - 19 (18)
8. «Габала» - 13 (18).