В СМИ распространена не соответствующая действительности информация о якобы закрытии Турцией границы с Ираном из-за распространения коронавируса COVID-19. Эта граница открыта, просто на обеих сторонах проводится медико-эпидемический контроль пересекающих контрольно-пропускной пункт людей. Об этом сообщил haqqin.az глава иранской туристической компании Ulduz Tourism Хамид Джахади.

По его словам, посольство Азербайджана в Тегеране временно приостановило выдачу виз в Азербайджан.

«В основном по визе из дипломатической миссии прибывали в Азербайджан иранцы, которые направлялись транзитом через Баку в третьи страны. Такие туристы составляют менее одного процента от общего числа посещающих Азербайджан иранских туристов. Основная масса иранских туристов оформляет визу в Азербайджан онлайн, и в этом деле никаких проблем нет», - сказал он.

По его словам, на сегодняшний день на Новруз байрам приобрели туры в Баку и Нахчыван около 600 иранцев. Только 6-7 семей по различным причинам отменили турвизиты в Азербайджан. В приеме иранских туристов с азербайджанской стороной нет никаких проблем. Отели, экскурсионные бюро, зоны отдыха готовы принять иранских гостей, сказал он.

«К сожалению, зарубежные СМИ склонны гипертрофировать, а порой искажать информацию о ситуации с коронавирусом в Иране. Все границы Ирана с Турцией, Пакистаном кроме одного из нескольких КПП с Ираком, открыты. Основной иранский выездной туризм по суше есть в Турцию и Азербайджан. Наша компания также же занимается туром иранцев в турецкий регион Ван, Трабзон и др. Турецкие туроператоры и официальные структуры заявили, что граница открыта в обычном режиме», - отметил Джахади.

По его словам, в самом Иране все выезжающие и въезжающие в страну проходят стандартную во всем мире процедуру обследования на коронавирус.