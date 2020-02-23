Белый дом: США вряд ли подпишут мирное соглашение с талибами

Соединенные Штаты вряд ли подпишут мирное соглашение с радикальным движением "Талибан", если оно не будет поддерживать режим прекращения огня в Афганистане. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телеканалу CBS.

"Если "Талибан" не будет придерживаться договоренностей в рамках плана о сокращении масштабов насилия, тогда мы крайне пристально рассмотрим эту ситуацию. И я думаю, что вряд ли мы подпишем мирный договор. Мы не собираемся сокращать войска до уровня ниже необходимого для защиты американских интересов и наших партнеров в Афганистане. Я могу заверить вас в этом", - отметил О'Брайен.

Он выразил надежду, что "афганский народ сможет разговаривать друг с другом и договориться об урегулировании, политическом разрешении конфликта".

Ранее Трамп заявил, что намерен лично подписать мирное соглашение с движением "Талибан".