Саакашвили призвал не впускать иранцев в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к властям этой страны с просьбой сделать все для того, чтобы смертельно опасный коронавирус не проник в эту страну.

По его словам, правительство должно закрыть авиасообщение с Ираном, в котором сейчас бушует эпидемия нового типа коронавируса. Также оно должно сократить попадание в Грузию граждан Исламской республики.

Саакашвили отметил, что не является ксенофобом. Он признался, что преследует личные мотивы, передает "Взгляд".

"В Тбилиси живет и учится мой сын", - отметил он.

При этом он напомнил, что в Грузии живут и другие дети. Он также напомнил, что в марте в связи с праздником Новруз в Грузии по-традиции ожидают приезд от 40 до 50 тысяч граждан Ирана.