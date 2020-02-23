В Италии закрывают достопримечательности

В Италии эпидемия нового типа коронавируса COVID-2019 стала причиной закрытия Кафедрального собора в Милане. Об этом сообщает газета Il Massagero.

Отмечается, что посещение собора будет ограничено до вторника, 25 февраля.

Уточняется, что также для туристов и местных жителей будет ограничен доступ к венецианской базилике Сан-Марко.

Кроме того, по данным агентства АНСА, венецианский патриархат объявил о приостановке церковных служб и ограничении для посещения базилики Сан-Марко, а также расположенных в исторической части Венеции церквей.