Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию опровергли распространенную в социальных сетях аудиозапись о якобы госпитализированных в Центральной клинической больнице людей с коронавирусом.

О том, что данная информация не соответствует действительности, подтвердило и руководство Центральной клинической больницы.

В заявлении Минздрава и Госагенства по обязательному медицинскому страхованию, поступившем в редакцию haqqin.az, говорится, что в при наличии подозрений на вирус у прибывших в страну людей, их размещают в специально выделенные государственные медицинские учреждения.

«В настоящее время нет госпитализированных с подозрением на коронавирус», - говорится в заявлении.

Минздрав и Госагенство по обязательному медицинскому страхованию призывают граждан верить лишь официальной информации.