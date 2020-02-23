Растет число зараженных коронавирусом за пределами Китая

Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в воскресенье достигло 1 769 человек. Об этом следует из данных ежедневного отчета организации.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев в мире за пределами Китая за сутки увеличилось на 367. Всего случаи заражения за пределами КНР были зафиксированы в 28 странах. Общее число летальных случаев - 17, причем за сутки от COVID-19 скончались шесть человек.