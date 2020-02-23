Путин: В России ставят на боевое дежурство «оружие будущего»

Глава России Владимир Путин поучаствовал в праздничных мероприятиях по случаю 23 февраля. Возложив у Кремлевской стены цветы к могиле Неизвестного солдата, он прибыл на концерт в честь военных.

Выступая перед собравшимися, президент пообещал «военным профессионалам», что для них будет «продолжено создание достойных условий жизни и службы».

Путин в очередной раз похвастался, что «многие» из разработанных в РФ систем вооружений уникальны, им нет аналогов в мире. «Притом по ряду перспективных образцов, а это фактически оружие будущего, мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — цитирует главу государства сайт Кремля.

Он подчеркнул, что новейшее вооружение, включая «лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», отправят «во все виды и рода войск».