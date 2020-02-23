Определена самая устойчивая к раку группа крови
Ученые из Каролинского университета пришли к выводу, что обладатели второй группы крови меньше других людей рискуют получить онкологическое заболевание. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что люди с первой группой крови находятся в группе риска. Им необходима более тщательная диагностика и регулярные обследования.
Эксперты также отметили, что главными факторами развития рака остаются злоупотребление алкоголем и табаком.
Исследователи проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны на протяжении 25 лет.