Кадыров назвал Сталина "проклятым"

Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 февраля, в годовщину начала депортации в 1944 году чеченцев и ингушей в Сибирь и Казахстан, заявил, что та кампания властей была исключительно репрессивной.

"По приказу проклятого Иосифа Сталина ... народы подверглись жестоким и бесчеловечным репрессиям", - написал Кадыров в соцсети.

Он добавил, что за прошедшие с того момента годы "абсолютно никаких причин" для таких мер не было обнаружено.

Кадыров указал, что обвинения в сотрудничестве с нацистами были голословными, что подтверждает тот факт, что "ни один квадратный метр нашей земли не был захвачен". Он напомнил, что 50 тысяч чеченцев участвовали в битве за Сталинград, добровольцами пошли около 20 тысяч уроженцев республики.