Австрия приостанавливает железнодорожное сообщение с Италией

Австрия приостановила железнодорожное сообщение с Италией из-за опасности распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщается на странице компании «Австрийские федеральные железные дороги» в Twitter.

Австрийская сторона официально запретила проезд поездов через пограничный пункт Бреннер в Альпах, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на пограничном перевале был остановлен следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.