Все школы закрыли в Венеции из-за коронавируса

Все школы в регионе Венето в Италии закрыты из-за опасности распространения коронавируса нового типа, сообщает итальянское агентство ANSA со ссылкой на губернатора области Луку Дзайю.

Школы будут закрыты до 1 марта 2020 года, заявил Дзайя. Он пояснил, что данная мера предусмотрена в приказе, подписанном губернатором совместно с министром здравоохранения Роберто Сперанца.

Губернатор выразил свое сожаление в связи с вызванным дискомфортом, но подчеркнул, что здоровье должно стоять на первом месте.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.