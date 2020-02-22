В Китае за сутки коронавирус убил 150 человек

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 77 тысячах 150 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 49 тысяч 824 человека (9 тысяч 915 человек находятся в тяжелом состоянии), 24 тысячи 734 человек выписаны из больниц, 2592 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 77 150 человек, из них 2592 скончались, 24 734 излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению, передает РИА Новости.

За последние сутки по всей стране были выявлены 409 новых случаев заражения, из больниц выписали 1846 человек, скончались 150 (из них 149 - в провинции Хубэй, 1 – в провинции Хайнань), зарегистрировано еще 620 случаев с подозрением на коронавирус.

В настоящее время по всей стране зарегистрировано 3434 случая с подозрением на новый тип коронавируса, более 97 тысяч человек, которые имели тесный контакт с больными, находятся под медицинским наблюдением.

В провинции Хубэй, в очаге эпидемии, за сутки было подтверждено 398 случаев заражения (348 в городе Ухань), выписаны 1439 человека (772 - в Ухане), зарегистрировано 149 летальных случаев (131 - в Ухане). С начала эпидемии в провинции в общей сложности было выявлено 64 287 случаев заражения, при этом уже около 16,7 тысяч пациентов выздоровели, еще 2495 человек скончались (в Ухане – 1987). В настоящее время болеют 45 054 человека, из них 9430 находятся в тяжелом состоянии.

Отдельно в Гонконге выявлены 112 случаев заражения (из них два человека скончались, 12 выздоровели), в Макао нашли десять инфицированных (шесть из них уже выписаны), на Тайване заразились 28 человек (из них один скончался и пятеро вылечились).